家住彰化花壇的廖姓老翁，日前想外出散心，竟獨自騎電動機車，一路騎到台中，他的兒子發現老父親不見蹤影，心急如焚、報警協尋，台中市警四分局黎明派出所員警在黑暗中持續搜尋，終於順利找到廖翁，結束一場驚魂記。

警方表示，日前某天的晚間6時許，黎明派出所接獲民眾報案，廖姓男子表示高齡父親下午起就不見蹤影，他打爸爸的電話，父親說他騎電動機車到台中散心，之後電話就再也沒人接聽，他擔心父親年紀大、行動不便，恐有生命危險。

警方指出，黎明派出所所長江明儒獲悉此情況後，先指示派出所員警取得老翁的手機門號最後定位訊息、一方面安撫家屬情緒，同時派員沿著南屯區筏子東街路段搜尋，他自己也沿著周邊的自行車道、河岸搜索，經過1個多小時尋找，終於找到廖翁。

廖姓男子見到父親的身影，激動跑上前抱著父親、大喊「這阮爸爸啦！」讓辛苦找人的員警相當感動，直說「一切都是值得的」。