新北中和2歲男童「恩恩」染疫病逝，疾管署1922專線花了143分鐘才把救命需求轉告疾管署北區管制中心，國民黨團痛批，中央一味把責任甩鍋給地方，1922恐淪為「安慰專線」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，1922視疫情通報和諮詢服務中心可協助轉達問題，如果沒辦法回答也會在24小時內回撥，並不具有公權力。

2歲男童「恩恩」因感染新冠肺炎合併腦炎，遲遲等不到救護車，最後不幸病逝，為全台首例兒童染疫死亡個案。恩恩爸為還原當天真相四處奔走，陸續取得1922、新北市政府等聯繫紀錄，他昨天再度發文表示，1922接到電話後花了143分鐘才將案子轉給疾管署北區管制中心。

指揮中心昨天發布新聞稿回應，1922無調度救護車權限，陳時中也在記者會上說明，1922是負責回答問題跟轉介相關單位的平台，花比較多時間在立案追蹤上，並承諾會檢討相關流程。

國民黨團今天怒批，指揮中心不斷宣導有疫情狀況就打1922，結果出事就四處推卸責任。陳時中再度回應，1922是委外經營，會提供相關訓練及指引，讓第一線人員可以回答民眾的問題，如果是其他單位的問題就會轉介，如果一時沒辦法回答的問題會先錄下來，並在24小時內回撥。

陳時中強調，1922是疫情通報和諮詢服務中心，招標文件裡面寫得很清楚，不具有公權力，每個制度設計都有目的和侷限性；這段時間大家對每項制度會檢討，如果有精進的空間，我們也樂於做得很好。