外帶風氣興盛，5星飯店的外帶餐盒也推陳出新吸引饕客嘗鮮，台北遠東香格里拉外帶再提供賓客新選擇，除了原有各餐廳主廚精選餐盒外，現在更推出3款奢華版六宮格主題餐盒，館內3間餐廳的經典菜色分別精緻呈現，包含「ibuki 日式鰻魚餐盒」、「香宮烤鴨粵式餐盒」及「遠東Café東南亞風味餐盒」，且每天午餐及晚餐都供應，讓民眾宅在家防疫也能品嘗不同菜式的飯店奢華美味。

這波推出的3款豪華六宮格餐盒以台灣當季在地優質食材入菜，並用環保木盒盛裝，讓享用餐盒的感受更有質感。「ibuki 日式鰻魚餐盒」考量夏日食鰻消暑補元氣是日本傳統節氣飲食，便以ibuki日本料理餐廳招牌菜色之一的鰻魚為主菜，烤鰻魚的靈魂醬汁是以鰻魚骨、冰糖、清酒熬製4小時而成，再悉心烘烤鰻魚收汁入味，搭配來自花蓮有機五穀米。

「ibuki 日式鰻魚餐盒」還包含多樣以在地食材變化的日式風味配菜，如櫻花蝦芋香可麗餅，用大甲芋頭代替馬鈴薯，包裹鹹香的櫻花蝦，酥脆中帶有芋頭香氣；唐揚炸雞選用有機雞肉，以胡椒、鹽簡單調味並炸至外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁；海草土雞蛋捲用澎湖新鮮海草川燙取代昆布，並融入香甜柴魚湯，帶出蛋捲的新鮮軟嫩；嚴選澎湖現撈中卷，細緻的花刀以經典照燒醬炭烤呈現Q彈鮮美海味；蔬食以麻油拌炒台南白河蓮藕，爽口香脆。融合日式優雅美學設計與創新巧思，靈活運用台灣豐饒的時令食材，每款菜餚相互襯托呼應，完整展現ibuki懷石料理的精緻細膩。

ibuki 日式鰻魚餐盒。（台北遠東香格里拉提供）

「遠東Café東南亞風味餐盒」囊括遠東Café自助餐廳的東南亞風味佳餚，將泰國、新加坡、馬來西亞等多國經典特色美食，呈現其獨具風味的酸、甜、香、辣。以馬來西亞仁當牛肉作為主菜，肉質軟嫩充滿香氣，鋪在雲林西螺的香米上，令人食慾大開；另有以羅望子醬等香料醃製隔夜入味的羅望果蝦，以獨特香料醃製再以斑蘭葉包裏油炸的泰國特色香蘭雞，還有新鮮鱸魚裹粉油炸後佐上香濃泰式咖哩醬、以豬網油包裹後慢火香煎娘惹五香肉捲並搭配新鮮泡菜，以及將多種蔬菜加叻沙醬和油豆腐燴煮的新加坡叻沙咖哩蔬菜，展現適合夏日的濃郁南洋風情。

遠東Café東南亞風味餐盒。（台北遠東香格里拉提供）

「香宮烤鴨粵式餐盒」精選連4年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳之特色料理，展現經典粵式風華，包含到香宮必點的招牌脆皮烤鴨，皮脆肉嫩搭配小黃瓜、蔥段和特製醬汁增添捲餅風味；另集結多道粵式佳餚，如口感有嚼勁的雲林梅花豬蜜汁叉燒、以台東放山雞製成經典港式油雞、2款採用台灣豬肉及蝦仁做內餡並撒上魚子和蝦卵的自製燒賣，更有以白蘿蔔、在來米粉、臘腸製成的雪花蘿蔔糕，不僅香煎至金黃，更撒上酥炸過的屏東東港櫻花蝦，還能嘗到荷葉臘味糯米飯。

香宮烤鴨粵式餐盒。（台北遠東香格里拉提供）

「ibuki 日式鰻魚餐盒」、「香宮烤鴨粵式餐盒」及「遠東Café東南亞風味餐盒」3款餐盒皆需3天前預訂，每盒588元，若加入香格里拉會會員可享首購8折優惠；可於飯店一樓The Cake Room外的香格里拉美食集自取，或另加運費外送至指定地點。