沉浸式劇情手遊《花亦山心之月》在5月底正式推出之後，吸引了無數的學子前往「明雍書院」就學。而遊戲官方也在端午連假期間，於台北華山藝文中心舉辦了「明雍書院」開學活動，並邀請到遊戲中的主要聲優來到現場與粉絲們見面，獲得了巨大的迴響。於此同時，全新的名士也出現在遊戲中了，這麼多精彩的內容，都會在線上及線下持續推出，學子們敬請持續關注喔！

皇家御畫師「了了」華麗登場

在《花亦山心之月》中，各有特色及重點造型的名士們，可以說是遊戲中的一大看點。在日前正式上線之後，名士們都成為大家追逐的對象，也各有各的支持者，競爭得非常激烈呢！而在此次的最新更新中，遊戲中又有新的名士前來報到，這一次登場的是看似清純無暇，但實力非凡的皇家御畫師「了了」。他出身於繪畫世家金蘭何家，他們家族的繪畫本以淡雅的水墨著稱，但他的畫作卻別具一格，以華麗炫彩風格為主。他筆下有粉紫的羽雀，金澄水池，充斥著滿滿的生命力。

了了

配音：張宇豪

籍貫：金蘭

特長：岩彩畫

身分：御畫師

聖上專屬的御畫師，似乎能看到常人看不到的色彩。

皇家御畫師「了了」華麗登場

了了－岩彩之旅主題活動PV

「明雍書院」開學活動暨聲優見面會 圓滿結束

《花亦山心之月》經過長時間的準備，在遊戲正式上線之後不久的端午節假期，也正式在台北「華山藝文中心」，舉辦了〔明雍書院〕入學活動。只見在開幕當天炎炎夏日的端午午後，現場排滿了來自各地的學子準備入學，看著大家汗流浹背的支持，真是讓人非常的感動呢！進入活動現場，只見遊戲中的「鹿鳴堂」躍然出現在眼前，進入會場宛如就身處在遊戲之中，瀰漫著浪漫古風的氣息。而緊接著下來最受期待的聲優見面會，也熱烈地展開了！

這場景佈置也太逼真了吧！

滿滿的古風文藝氣息

滿滿的古風文藝氣息

本次遊戲中的聲優配置十分強大，非常的受到學子們的稱讚喜愛，而在現場人氣角色的專屬聲優包含玉澤（于正昇）、季元啟（江志倫）、宣望鈞（音箱）、凌晏如（張騰）、白蕊兒（穆宣名）也都蒞臨與玩家們一起同樂。首先各位聲優們依序發表了他們在遊戲中配音花絮，以及對於遊戲和角色感想，讓現場的學子們更加的深入了解他們與遊戲角色的情感互動。

現場的周邊好禮也大受歡迎

濃濃的「學習」氛圍，感染到現場所有人

濃濃的「學習」氛圍，感染到現場所有人

而接下來則是進入「名士的端午聚會」環節，五位代表名士們，就在這個充滿古風的宴會廳中，與在場的學子們舉行了一場主題為「端午節」的互動聚會，只見遊戲中的人物們就跟學子在現場，輕輕鬆鬆的閒聊著，就像是一場與名士的相遇般，讓在場學子們都感動不已呢！而隨著後續的互動環節以及有獎徵答之後，本場見面會活動也到了尾聲，就在大家都依依不捨的情懷中，學子們也帶著滿滿的贈品及獎勵，圓滿地完成此次的聲優見面。

五位聲優大咖在現場侃侃而談遊戲的花絮

全場熱烈參與的問答活動

此外對於身在遠方不克前來的學子們，官方也在粉絲團以及YouTube頻道直播現場活動，相信大家都沒有錯過活動中精彩的畫面吧！而在見面會結束後，連假3天的時間中，現場也持續開放給各地遠道而來的學子們參觀，並搭配官方粉絲團活動，送出了許多讓人值得紀念的珍貴禮品。相信有到現場的玩家們，除了親眼感受到華麗古風的視覺饗宴之外，也都已經收穫滿滿了吧！

現場的布置真可說是一場華麗的視覺饗宴

各種古風物品配置，讓人就像是回到古代一般

在遊戲內的最新更新以及現場的〔明雍書院〕入學活動之後，《花亦山心之月》也會持續的推陳出新，將會有更多的遊戲創新內容以及各項活動舉辦，就請學子們持續關注官方粉絲團，隨時獲取最新資訊喔！