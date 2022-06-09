主播給人的第一印象，除了有流利口條及穩健台風之外，就是擁有光鮮亮麗的外表，至於年薪絕對相當優渥，足以打趴一般上班族，前華視當家主播連昭慈踏入新聞圈近20年，她透露即便加年終獎金，年薪也不到一百萬，讓粉絲難以置信。

連昭慈表示主播給人的第一印象，不外乎是能言善道、辯才無礙、口若懸河，站上講台可以滔滔不絕，不過自己本身卻是個例外，不僅口才普通，連平常聊天都會斷片詞窮，甚至還有上台恐懼症、人群恐懼症及社交恐懼症，她回想起就讀國小時，當時個性異常沉默寡言，念了6年在班上跟同學講話不超過十句。

連昭慈從事新聞工作將近20年，不過年薪加年終獎金仍不到一百萬。(主播連昭慈臉書)

至於外界都以為主播崇尚名牌、愛慕虛榮，特別注重物質享受，連昭慈對此相當不苟同，她表示至今還在穿大學買的衣服，從沒買過名牌，擁有的精品不到10個，更強調「已經十年沒人送我名牌了」，此外，外界總認為主播年薪肯定好幾百萬，她舉自己為例：「我從事新聞工作將近20年，也得過許多新聞獎，就算最後播到黃金時段，年薪加年終獎金仍然不到一百萬」，還附上哭臉表情符號，暗示失落的心情。

對此，網友紛紛留言：「行行職業的辛苦，外表光鮮亮麗，有誰知道背後付出」、「年薪不到一百萬，超過我的想像，我以為主持越久薪水越高」、「名嘴如果分析得好，口才如果了得，更是可以賺很多」、「這篇打翻了我們對於新聞主播的想像」，她則回覆：「一天工時常常超過12小時喔，但其他和我差不多資歷的主播大部分年薪是有超過百萬啦」。