經濟部長王美花(中)與法參議員友台小組成員會談。(圖／經濟部提供)

法國參議院外委會副主席葛利歐一年三度來台，昨與經濟部長王美花碰面，對談台法雙邊經貿深化。據經濟部形容，這場會溝通熱烈、氣氛愉快，法方議員希望在半導體、數位經濟與我方提升合作，我方則提及可在浮動式離岸風電、電動車及減碳等領域攜手。

葛里歐首先指出該國有交通運具等重要產業，期深化台法雙邊經貿關係。參議員海路鐸指出，在新冠肺炎爆發後，全球意識到經濟(產業)自主的重要性，而台灣早已逐年降低對中國依賴，兩邊可共組經濟(產業)自主韌性。

王美花回復，目前有台法經貿對話會議及工業合作會議，對深化雙方經貿合作甚有助益。淨零排放及開發再生能源是全球趨勢，台法可在浮動式離岸風電、電動車及減碳等領域加強合作。

半導體部分，王美花說台灣廠商擅於製造，是高階晶片主要製造及供應國之一，但設備材料亦須仰賴歐洲、日本的供應，像我們製造時所需高純度氣體為法商在台所產，為最佳雙贏案例之一。

為提升台法經貿關係，參議員艾伯雷提出加強數位經濟領域的合作。王美花表示，發展數位經濟須具備相當的技術，更需重視安全性，同時也需盟國支持，台法同屬民主盟國，將是數位經濟合作的最佳夥伴。雙方在經貿及產業合作達成共識，將在各領域進行交流。