台南西港區公所上百人防災演練，模擬地震引發火災應變流程。（台南市西港區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南西港區公所上百人防災演練，模擬地震引發火災應變流程。（台南市西港區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南西港區公所上百人防災演練，模擬地震引發火災應變流程。（台南市西港區公所提供／劉秀芬台南傳真）

近幾年來隨著環境氣候快速變遷，異常氣候頻傳，災害日趨嚴重，為加強民眾防災觀念及緊急避難及應變能力，雖然防疫工作繁重，台南市西港區公所仍於9日舉辦防災演練，邀各里里長及社區民眾至公所，模擬地震引發火災時應變方式，參與人員達上百人，來洽公民眾也感受演練緊張氣氛。

此次演練先邀請台南市消防局第3大隊西港分隊隊員吳宗翰講授CPR、AED操作方式及災害防救教育訓練，台南市警察局防治科長鄭世杰講授，民防相關法令及全民國防教育課程，接下來公所執行緊急避難及應變演練。

公所演練模擬地震引起火災，啟動自衛消防編組，由區長林耿漢擔任指揮官，各編組人員依任務進行通報、滅火、避難引導、安全防護、救護等工作，公所替代役男也扮演傷者，在公所人員協助下逃難，參與人員按照腳本認真進行，演練後還進行檢討與講評。

西港區公所表示，每個編組成員都有角色扮演任務在身，經過演練同仁對於災害的發生及應變更為熟悉，不怕一萬只怕萬一，只要事前規畫演練準備妥當，不怕屆時災情的來臨。

林耿漢表示，公所為防範於未然用心做好超前部署，透過演練讓民眾在遇到真正災情爆發需要執行時，也不用驚慌，按部就班，順利完成任務，藉由自主防災，安全就在。