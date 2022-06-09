檢調據報，「錢龍理財教學平台」涉嫌自2020年起未經主管機關許可，在網路上宣稱可利用期貨模擬交易軟體，讓投資人從「菜鳥變成期貨達人」，引誘投資人下單交易，經營地下期貨牟利，違反《期貨交易法》。台北地檢署9日指揮調查局資安工作站兵分5路搜索，約談業者顏瑋辰等多人到案。

調查局獲檢舉，指從事外匯、期貨、期權操作教學的「錢龍理財教學平台」，宣稱其「錢龍金融理財教學系統」是一款全新的期貨模擬交易軟體，號稱可讓投資人能在一個高度模擬的期貨環境中進行訓練和練習，讓自己購買能力逐漸增強，可從「投資菜鳥變成期貨達人」。

調查局調查，平台業者顏瑋辰等人於2020年，涉嫌未經主管機關許可，招攬投資人下單交易，宣稱一開始免繳期貨保證金，登入平台交易後，資金將匯到人頭帳戶，以人頭帳戶結算盈虧。有投資人因虧損嚴重，向調查局檢舉。

調查局懷疑，顏男等人經營地下期貨牟利，涉有違反《期貨交易法》，北檢今指揮調查局資安工作站執行搜索5處，並約談顏男數名嫌疑人到案。