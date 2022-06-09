沖繩Orion奧利恩75手工精釀啤酒系列，69元起。（沖繩Orion奧利恩提供）

夏天來臨總想喝清涼啤酒消暑，沖繩Orion奧利恩生啤酒與日本同步推4款限定啤酒，包含沖繩Orion奧利恩生啤酒—冰釀限定、獨特啤酒花飄香的南方之星生啤酒—花香特釀限定、75皮爾森啤酒、75淡愛爾啤酒搶攻啤酒季市場，6月起上市。

Orion奧利恩南方之星系列再推代表作，沖繩Orion奧利恩南方之星生啤酒—花香特釀限定，新鮮大麥融入沖繩本地特產稻米，特別選用帶有花香的啤酒花釀製，一口喝下體驗最輕盈的口感，同時感受豐富的香氣層次，6月起只在全家便利商店獨家販售。

去年首度推出就大獲讚賞的沖繩Orion奧利恩 75皮爾森啤酒，今夏再度限定上市，「75」的日文發音與Orion釀酒廠所在地—名護市「Nago」City相同，象徵75手工精釀系列的誕生地，這一款充滿濃濃海島風情的啤酒，選用極度稀有蘊含柑橘香氛的實驗性啤酒花Enigma，並加量3倍提升風味，結合德國貴族系啤酒花的優雅纖細，與美式啤酒花的活潑奔放，造就香氣與苦味的最佳平衡，11日起於7-11獨家銷售。

雖還無法自由出國，沖繩Orion奧利恩透過生啤酒緩解民眾旅遊癮，即起至7月5日進行線上心理測驗，看看哪個沖繩著名景點專屬於你，就有機會抽中整箱啤酒。

喝酒過量有害健康。