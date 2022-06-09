潘若迪推廣運動不遺餘力。（艾迪昇傳播提供）

「亞洲有氧天王」潘若迪為了鼓勵疫情期間多運動，且讓運動變得更方便，他的Funkydance開設線上課程，他笑說：「上線上課很輕鬆自在，不用擔心疫情，甚至光著屁股也能上課。」他上課開起「環遊世界」模式，帶著線上學員全世界運動。他體貼學員面對疫情緊繃的心情，保證上課準備各類笑話，絕對要讓學員邊笑邊運動。

潘若迪表示為了線上課程煞費苦心，除了實體課程有的內容不能缺少，為了讓學生在疫情期間體驗出國感受，隨時更換線上課程的背景，帶領學生一邊運動一邊遊世界，還隨著情境搭配不同國家的音樂。

潘若迪數了數，自己線上課程的學員，除了台灣，還有英、美、加、荷、日、澳、越、和新、馬等國，「有時候我乾脆開放線上學生點歌，看他們要聽哪國音樂，我就來設計運動課程」，他掛保證自己的設備都是pro級的，有專業的攝影與連線器材，讓線上課程永遠不卡卡。

潘若迪表示運動可以改變一個人，他有位42歲的女學員，多年求子不得，後來開始接觸運動，體質改善終於順利懷孕，懷孕期間也照常到班上課，直到進了醫院安胎，也要進線上課程，跟著扭幾下，醫生見狀連忙制止，她乾脆每天「聽」運動，跟著潘若迪的熱鬧口令進行腦內運動，潘若迪說：「我就是希望把快樂、律動的氛圍帶給所有人，不能跳那就跟著我一起叫。」

潘若迪教學數十載，逮到機會就呼籲運動的重要性，他察覺有越來越多人每天不開心，長期處在緊張焦慮中，他頗有感觸地說：「很多人在世走一遭，最大的錯誤就是用健康來換取金錢。」他珍惜每一位上課學員，也體貼學員想被重視的心情，因此每回上課，他會細心記下學員名字，並隨時點名激勵學員，讓學員溫暖在心頭。