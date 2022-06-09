傳統習俗中有許多時節能夠消災轉運，如若一個人實在是非常想改變自己的氣運，那麼就要看好時刻，並做好準備工作，才有機會能讓自己的運勢扶搖直上，而命理專家楊登嵙就指出明(10)日，便是玉皇大帝巡視人間、赦免諸罪的「天赦日」，只要大家心存善念，並做好事積陰德，或是到廟中上香祈求，都有機會能迎接好運。

天赦日是玉皇大帝巡視人間的日子。(圖/翻攝自shutterstock)

命理專家楊登嵙表示，在天赦日中玉皇大帝會下至人間巡視眾生，並一一赦免大家的罪過，且天赦日每年僅有5到7天而已，而明日剛好是2022年中的其中一日，另一日為8月23日（農曆7月26日），因此提醒大家，若是想要在此時轉運、迎接好運氣，那麼可是要開始著手進行轉運事宜了。

楊登嵙分享到，天赦日的最佳轉運時間是早上5時至下午3時，民眾可以到廟中拜拜、上香，並建議大家可以準備好清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙和手寫懺悔文，也提醒民眾在拜拜時一定要先報上姓名、生日、年齡及居住地址，隨後再開始唸懺悔文。

天赦日當天大家可以準備拜拜物品至廟中上香。(圖/翻攝自shutterstock)

上述所做的一切準備都是為了要求得玉皇大帝的開恩赦罪，民眾們在向玉皇大帝祈福、懺悔後，再將金紙、懺悔文、蓮花進行焚化，而帶來的桂圓也要敲碎並一同放入金爐內焚化，一切流程都結束後，也代表著自己將獲得一個重新開始的機會，準備迎接新運勢的到來；想趁此機會轉運的大家可以依照楊登嵙老師分享的做法，最後也祝大家都能夠擁有好運勢。