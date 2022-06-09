晶圓代工廠世界(5347)受惠擴產帶動晶圓出貨量增加，配合較佳的產品組合助攻，使2022年5月合併營收雙位數「雙升」創53.2億元新高，第二季合併營收連10季創高有譜。不過，由於面板驅動IC（DDIC）訂單需求急遽修正，第三季營運將面臨修正壓力。

世界先進公布2022年5月自結合併營收53.2億元，較4月44.85億元成長達18.6％、較去年同期34.09億元成長達56.04％，改寫歷史新高。累計前5月合併營收232.97億元，較去年同期157.6億元成長達47.82％，續創同期新高。

世界先進先前法說時對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。隨著5月營收創高，第二季營運應可順利達成財測目標。

不過，由於俄烏戰爭、中國大陸封控及通膨等不利因素發酵，包括手機、筆電及平板、大尺寸電視等消費性電子產品銷售急凍，使面板廠展開庫存調整、近期大砍零組件採購訂單，面板驅動IC代工訂單需求急遽下修，使世界先進第三季營運面臨降溫陰霾。

市場傳出，由於客戶端對消費性DDIC進行庫存調漲、訂單需求急遽下修，世界先進訂單能見度由先前約5～6個月縮短至4個月，雖然空出產能將轉為生產電源管理IC（PMIC），但世界先進第三季產能因此恐無法維持滿載，預期將降至90～95％。

世界先進今年產能估增約9％、至約314.8萬片晶圓，其中晶圓三廠2.4萬片、晶圓五廠規畫的2萬片新產能均已簽署長約，整體平均售價（ASP）將略高於既有產能。法人認為，世界先進全年營運仍可望維持成長、再創新高，惟下半年營運成長將面臨修正壓力。