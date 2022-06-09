Sony今(9)日在舉辦號稱全球最輕5000 mAh大電池容量的 5G手機Xperia 10 IV上市發表，談到台灣低迷的手機市場，Sony Mobile總經理林志遠表示今受訪時坦言，「今年台灣手機市場受到疫情的衝擊程度更勝去年」，且下半年市場是否可以回溫，主要還是要看疫情的發展。

台灣手機市場近2年來，受到疫情衝擊，持續表現低迷，Sony Mobile總經理林志遠表示今受訪時直言，「今年台灣手機市場受到疫情的衝擊程度更勝去年」，他表示，5月整體手機市場與計比4月會再下滑5~10%，在整體市場低迷之際，Sony挾高階機戰略，力拚持平。Sony今年為止在台灣已經推出2支手機產品，包括Xperia 1 IV以及今日登場的Xperia 10 IV，隨著新機的推出，相信Sony在6月份的銷售狀況會相較5月有倍數成長，他透露，下半年還有機會看到新產品。

展望下半年，林志遠表示，「疫情的發展還是關鍵」，由於這次的疫情時間拉長，也會衝擊到消費者購物時的預期心理，會對緊縮消費，終端市場確實難逃影響。由於手機市場有其獨特性，續約等手續還是需要實體通路進行，故疫情的環境下，並未帶動電商消費，台灣電商占比整體手機銷售一直都是維持在2成左右。

先前市場傳出大陸品牌手機對高通高階Snapdragon 8系列下半年訂單砍單約10%～15%，由於Sony長期以來均採用高通處理器，是否也面臨同樣狀況，林志遠表示，目前並無聽到總部消息，且Sony專注在高階旗艦，整體的出貨量能基礎低，該狀況預估還是會發生在大量出貨的大陸品牌上。

目前在晶片等原物料的供給上，林志遠表示，因為Sony是以整個集團在洽談訂單的模式，包括手機、遊戲機、相機等全產品線，故現階段也都還算順利。此外，先前上海因為疫情祭出嚴格封控，由於Sony主要生產基地在泰國，加上貨料也有提前備好，故大陸封控對Sony出貨影響不大。

Xperia 10 IV機身重量僅161克，卻具備有5000mAh超大電池容量、6吋21:9 OLED 螢幕、全新升級三鏡頭相機、旗艦級音效規格、支援台灣全頻段5G高速傳輸，搭載高通Snapdragon 690 行動平台，是一款效能與功能同時兼備的超輕量5G手機，超級輕量也是本次新機的噱頭之一。

照相部分，Xperia 10 IV獨立三鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1200萬畫素27mm廣角鏡頭與800萬畫素54mm望遠鏡頭，不論想要拍攝寬闊具張力的風景照、紀錄日常生活畫面，或者捕捉美麗的人像，透過結合場景條件辨識和物件偵測技術的「智慧場景模式」，Xperia 10 IV都能隨時輕鬆拍攝。

Xperia 10 IV共有「羽黑」、「羽綠」、「羽紫」、「羽白」四色，將於6月17日正式在台灣販售上市，建議售價12,990元，另外，也預計將於6月24日起與電信業者共同推出優惠資費方案。