今天在NBA總冠軍戰場上塞爾提克以116：100擊退勇士，在主場取得系列賽2：1的領先優勢，此戰他們阻止勇士打出最擅長的第三節一波流攻勢，而除三位主力得分突破20分，禁區悍將羅伯特威廉斯(Robert Williams III)儼然成為防守端大功臣，此戰他蓋了4記麻辣鍋，加上前兩戰一共送出10記火鍋，牢牢守護了禁區。

Robert Williams III had the paint on 🔒 in the @celtics' Game 3 victory!



Time Lord: 8 PTS, 10 REB, 3 STL, 4 BLK pic.twitter.com/qNyGs2OW3K — NBA (@NBA) June 9, 2022

威廉斯在賽前還被列為出戰成疑(50%出賽機率)，因為他的左膝仍有痠痛狀況，不過他仍順利出戰，且拚戰了26分鐘左右時間，貢獻8分10籃板3抄截4阻攻，投籃命中率80%(5中4)，正負值全場最高+21，效率相當驚人，此戰他先發登場，與荷福德(Al Horford)組成雙塔，首節就在禁區賞給小裴頓(Gary Payton II)一記定板火鍋。

第二節一開始面對勇士畢耶利察(Nemanja Bjelica)在罰球線前面的拋投，他更是高高跳起直接封蓋掉，接著還秀了雙手暴扣，大大鼓舞主場士氣，當時球隊領先分數已來到39：25之多。第三節再上演麻辣鍋好戲，緊緊黏著卓雷蒙格林(Draymond Green)並蓋掉他的上籃，而第四節最佳好戲登場，柯瑞(Stephen Curry)切入拋投他也沒放過，達成第4顆火鍋。

Rob Williams III is a legend, man. Giving it all and making an impact. Filled a statsheet with 8 points, 10 rebounds, 3 steals, and 4 blocks: https://t.co/Pd1kpLvn3Q — Tomek Kordylewski (@Timi_093) June 9, 2022

末節後半他還與荷福德合演空中接力灌籃，分數來到112：98，穩穩為這場比賽收尾。威廉斯在季後賽平均出賽21.4分鐘，能貢獻7.4分5.6籃板2.2阻攻，總冠軍戰三場平均有6分6籃板1.3抄截3.3阻攻表現，首戰貢獻4顆火鍋投籃4投全中，第二戰僅出賽14分鐘仍蓋出2火鍋，今天則卯足全力鞏固了禁區，徹底展現自己的價值。