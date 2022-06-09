一名男網友表示，他常獨自一人到好市多採買，太太則是在家連線指派採買清單，每說完一項商品後，結語都會強調「很重要」，提醒他一定要買，令他哭笑不得說，「推車『很重要』的商品這麼多，哪次不買」，貼文意外吸引1.8萬網友按讚，不少人笑稱「看來找對老公真的『很重要』」。

原PO昨（8）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》自嘲，若在好市多採買，遇到一名神情慌張、用急促口吻講電話的男子，「那個人有87%一定是我。」

原PO指出，大多時間他都是獨自一人到好市多，太太則在電話那頭叮囑，「蘇打粉有折價，一定要買，『很重要』」，他剛掛上電話，才把太太要買的商品放入推車，太太又再度來電，這回要他買一盒漢堡排奶油蘑菇飯，並強調「很重要」。

這回原PO不再掛電話，因他有預感太太還會再次來電，電話中太太又說要買約克夏奶茶和黃抹布，又再次說了一句「很重要」，隨著推車裡的商品愈來愈多，原PO也忍不住說，「推車裡『很重要』的商品這麼多，哪次不重要？去好市多除了錢包以外，哪次不是滿載而歸的」。

貼文曝光，吸引1.8萬網笑瘋，「太太的『很重要』好魔性，笑死」、「我真的要笑死，很懂生存的真男人，安好太座順利一整年」、「看來找對老公真的『很重要』」、「太座安得好，日子沒煩惱」、「結論就是，只要是老婆說的，都很重要」、「老婆開心，生活就開心」。