嘉義市長黃敏惠感謝「黃姊」協助製作「外籍看護照顧技巧圖卡」。（廖素慧攝）

黃姊因車禍而行動不便，經復健治療及外籍看護協助漸有起色。（廖素慧攝）

外籍看護是長照好幫手，但約6成有語言隔閡問題，嘉義市長照中心提供通譯人員幫助外看與雇主溝通，並有「外籍看護照顧技巧圖卡」供取用，圖卡有中英印尼文3語，做通譯約20年的外配潘鳳英認為，文化差異、每個被照顧者的照護技巧需求不同，是最需要溝通的重點。

「黃姊」3年前發生車禍初期重傷癱瘓臥床，經過物理治療師朱世瑋協助復健、外籍看護照顧，已能坐輪椅及下床行動，市府邀請她與朱世瑋示範25種照護技巧，印製成中文、英文及印尼文3語的「外籍看護照顧技巧圖卡」。

嘉義市長黃敏惠表示，家庭僱用外籍看護工遇到的問題有59.2％是「語言不通」、13.1％是照護技術不佳，市府整合專業團隊提供外籍看護個別化技巧指導，由新住民家庭服務中心媒合通譯員針對照護技巧、雇主的需求、外看的訴求等做翻譯，促進雙方的溝通，「外籍看護照顧技巧圖卡」可以讓外看按圖學習運用技巧。

市府衛生局長廖育瑋指出，嘉義市目前老年人口有17％以上，不少家庭聘僱外籍看護居家照顧失能失智的長者，通譯員能協助外看護掌握照顧的重點，「外籍看護照顧技巧圖卡」每張卡各有重點技巧，外看時可以快速抽取使用，附有QRCode掃描看影片練習，可以到長照中心索取，或上衛生局官網長照中心查詢下載。

市府表示，目前有印尼、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨等各國通譯人員能幫忙通譯，而以印尼籍看護工居多，通譯需求大。

潘鳳英說，台灣雇主不熟悉印尼看護工的穆斯林文化，往往因文化差異造成雙方溝通及互動不佳，還有每個被照顧者的身體狀況有差異、情緒等問題，都需要不同的照護，也是外看及雇主必須好好溝通協調的重點。