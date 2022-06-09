新台幣兌美元匯價何時會「30而立」？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超9日預估，新台幣匯價到下半年應有很長時間是29字頭，除非台美利差大幅擴大，加大新台幣兌換美元的意願，二是經濟硬著陸風險升高，當外資再度大幅拋售科技股並大量匯出時，新台幣就會站上30大關。

林啟超說，2021年下半年時仍預估新台幣兌美元匯價，不容易站上29字頭，沒想到今年上半年就「9別重逢」，主要是美國升息幅度加大、加快，未來新台幣走勢，一要看台美利差，今年可能升息八次、幅度可能達10碼（1碼等於0.25個百分點），台美利差下半年勢必加速擴大，因為台灣央行今年頂多升息四次，但美國有八次，而且次次都會升息，下周美國應會升息2碼，台灣央行頂多半碼或1碼，美國存款利率將會超過台灣，這是非常重要的改變，加上美國7月會繼續升息2碼，下半年台股利差拉大，台灣就有誘因將錢轉成美元，加大新台幣貶值幅度。

二要看科技股，林啟超分析，美國Nasdaq走勢與新台幣走勢正相關程度逾0.8，若科技股表現不錯，外資匯入明顯，新台幣就會走強、升值；若科技股表現不佳，外資匯出明顯，新台幣就會變弱。

林啟超預估，下半年新台幣應會很長時間停留在29字頭，主要是台灣雖然出口數字亮眼，但是出口年增率已慢慢下滑，5月降到12％，過去是逾2成，下半年可能回到個位數，新台幣不會一直強勢，也不宜過貶，因為台灣進口通膨，已連續14個月、即從去年4月到今年5月，都是兩位數成長，5月進口通膨已到21％，若新台幣過貶，會讓台灣通膨有壓力。

因此新台幣在29元應會維持「一陣子」，至於何時明顯站上30元。林啟超預估，一定是台股面臨較大賣壓，即全球科技股進一步下滑，市場認為經濟「硬著陸」，即衰退風險比現在高時，若對科技股拋售超過今年5月的情況，則新台幣就會再貶值。林啟超說未來二年外資進出對新台幣的影響，將大過台美利差的影響。