白車滿布彈孔。（曹婷婷攝）

警方在黑色賓士車採證。（曹婷婷攝）

台南歸仁今天凌晨近5時發生持槍火拚槍擊案，綽號「瘋狗斌」的張旭彬與洪姓友人在安平喝酒爆發口角衝突後，相約歸仁圓環談判，張姓角頭派吳姓等3手下持長槍赴約，雙方一見面就駁火35槍，洪男身中3槍慘死，吳男中彈1槍，被丟包醫院急診室，歸仁警方下午2點在台中逮捕張姓角頭等4嫌，全案宣告偵破。

歸仁今天清晨驚傳槍擊案，警方在現場找到35顆彈殼，也於奇美醫院、成大醫院找到已經身亡的洪男，另名吳男被丟包在急診室，警方掌握整起火併肇因洪男與張男的糾紛，追查張男下落釐清案情。

由於案發時，吳男由江姓駕駛開著白色TOYOTA載往現場，警方中午仙找到白車及江男、游男，也起獲1把長槍；警方同時掌握涉嫌指使手下犯案的張男，已於案發後駕賓士車載女友入住台中市西屯區某汽車旅館，中午12點多逮捕張男，3點多將任帶回歸仁分局釐清案情中。

警方指出，全案包括張姓主嫌及開槍吳男和同車的江、游等人均已到案，訊後，將依殺人罪嫌、違反槍砲彈藥管制條例移送。