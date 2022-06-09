北市9日新增5129例本土病例，8日確診者居家照護人數為4萬1124人；管理中居家隔離人數5056人。北市衛生局表示，目前共14家醫院開設COVID-19急性後期特別門診，有需要的民眾，可上網查詢醫院名單及診次時間預約掛號。

北市衛生局指出，台北市疫情逐步趨緩，但部分染疫康復者仍持續出現胸痛、超過12周有疲倦、呼吸困難、認知功能障礙、睡眠障礙等症狀，可能與「COVID-19急性感染後徵候群」有關，或稱「長新冠」。

北市衛生局表示，新冠肺炎康復者門診，提供包括胸腔科、感染科、精神科、皮膚科等跨領域的整合服務。北市目前共有14家醫院開設COVID-19急性後期特別門診，相關資訊可至台北市COVID-19防疫專區網頁(https：／／www.gov.taipei／covid19／)或至中央健康保險署網站(https：／／reurl.cc／ErDMXn)查詢醫院名單及診次時間預約掛號就醫。