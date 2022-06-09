資深媒體人呂文婉無論在螢光幕前還是私底下，都是堅強的新時代女性，身為單親媽的她多年來外型仍舊亮麗性感，非常努力工作，一肩扛起養育女兒Mareen的責任，平時會在社群分享生活的呂文婉，今天開心分享女兒20歲了，還曬出母女同框照，兩人美麗的模樣宛若姊妹一般。

在螢光幕前灑脫自信的呂文婉，其實在情路上遇過大挫折，她曾在節目中透露，早在12年前就已經離婚，當年毅然斷開長達12年的婚姻，帶著女兒Mareen獨自生活，母女倆相依為命，感情非常好，一轉眼孩子長大了，且Mareen遺傳了媽媽的美人基因，不但長得漂亮，還是個學霸，讓呂文婉甚感欣慰。

呂文婉女兒Mareen滿20歲了，媽媽在臉書曬出母女同框照，兩人宛若姊妹般，一樣美麗。(取材自呂文婉get in TOUCH臉書)

呂文婉今天(6/9)在臉書po文，透露Mareen滿20歲了，貼出給孩子慶生的照片，只見女兒坐在椅子上，面前有爺爺奶奶準備的大蛋糕，呂文婉摟著Mareen同框，母女倆笑得燦爛，露齒而笑的模樣根本一個模子刻出來的，呂文婉祝福女兒20歲生日快樂，寫下：「走到今日，一路酸甜苦辣，豈是三言兩語...」。

呂文婉曾經感嘆，孩子長大後，反倒是做媽媽的她，依賴女兒多一些，如今Mareen滿20歲了，呂文婉感性吐露，「伴隨彼此百感交集的淚水，緊緊相擁互道辛苦，點點滴滴了然於心，謝謝妳異於常人的配合度，寶貝女兒，我們終於熬過了」，她也勉勵女兒，未來的人生，由她自己掌舵，「我這個馬麻&把拔永遠都在，瞎咪攏嘸驚，儘管展翅飛翔吧！」。