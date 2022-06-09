花蓮縣13鄉鎮市衛生所即起至17日止將於指定時間提供疫苗接種服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣13鄉鎮市衛生所即起至17日止將於指定時間提供疫苗接種服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局長朱家祥（右）說明今天縣內疫情狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增1127例確診個案，累計4萬4243人染疫，不過衛生局根據大數據分析發現，縣內疫情高原期約在5月底，趨勢圖有往下走的趨勢，研判目前已度過高原期，疫情將逐漸降溫。另，縣內5至17學童校園集中疫苗接種已暫告一段落，若未如期接種的5至11歲學童，即起至17日止，可前往衛生所接種BNT疫苗，至於12歲以上者，則可到合約醫療院所接種。

衛生局長朱家祥今下午說明目前縣內疫情趨勢，根據大數據分析3月31日至6月7日的疫情趨勢發現，縣內每日確診數以7日平均來看，發現高原期落在5月27日至31日之間，也是縣內疫情確診人數最高峰的時期，之後趨勢圖有逐漸往下走樣貌，研判花蓮已過高原期，疫情將漸漸往下降溫，相信縣內整體疫情很快就會趨緩。

由於花蓮5至17歲兒少校園集中接種疫苗於7日暫告一段落，縣府8日也加開鄉鎮市衛生所、花蓮市中正體育館及吉安國小，替585名5至11歲的孩童接種BNT疫苗，朱家祥表示，若5至11歲孩童、12至17歲青少年以及大人想接種莫德納、BNT或高端疫苗，即起至17日止均可接種。

朱家祥說，由於5至11歲孩童接種疫苗的劑量不同，因此只能依據13鄉鎮市衛生所接種疫苗時間前往施打，但12歲以上者除了衛生所以外，也可到合約醫療院所施打。

此外，中央自1日起，免費提供0至6歲幼兒5劑快篩試劑，但朱家祥說，目前縣內的領取率僅30.15％，呼籲家長可帶著孩子的健保卡，到縣內63家社區藥局領取。

另，花蓮高中以下學校自上月23日起改採線上教學至本月8日，今恢復實體授課，不過尚有4間幼兒園所，因校園出現確診者，因此暫停實體課程到今天，預計明天恢復實體課程。