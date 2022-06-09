中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使臉孔、魔鬼身材，在場邊相當耀眼，也因此被封為「啦啦隊女神」，IG吸引超過78萬人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出一張超火辣的泳裝照，令網友大噴鼻血。

巫苡萱日前在個人IG上PO文表示「沒穿過這麼厲害的泳裝，最愛高衩的部分，原以為會很害羞，沒想到穿上立刻腿拉長15公分，臀型的裁切也讓屁屁更翹，肯定是今年必備的泳裝沒有之一」，雖然這是為了替廠商宣傳所PO的工作貼文，但她身上所穿的大紅色泳裝，在胸口及腰間都挖空的性感設計，與高衩的剪裁，還是使豐滿的上圍曲線與S級火辣身材一覽無遺。

最後她還不忘轉到背面大秀火辣翹臀與白皙美背，令啦啦隊好友及網友看了都忍不住留言「這麼辣」、「這套好好看欸」、「本來屁屁就超漂亮的啦」、「好辣，身材好好」、「紅色好適合」、「妳這套泳裝穿搭超時尚好看的」、「真是夭壽辣」、「買尬 一早起床 我開始流鼻血了」吸引超過3萬人按讚。

事實上，身材凹凸有致的巫苡萱，先前被網友發現除了臉蛋變得更精緻外，身材曲線也再升級，對此她曾在個人YouTube頻道上透露，由於當時是朋友掌鏡將美顏濾鏡開太大而使臉部有些不一樣，另外她還坦承自己為了維持身材，除了平常積極健身、運動外，日前也接受了抽脂體雕，並將抽掉的脂肪填入上胸中，讓原本較無肉的上胸看起來更加豐滿有形，大方公開好身材的真實原因。