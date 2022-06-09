中部地區連日來間歇性豪大雨不斷！1隻小貓雨天躲在大雅警分局潭北派出所的巡邏車下方，多名深夜執勤的員警，昨天一早準備下班回家休息，卻發現該小貓趁員警在外處理交通事故時，鑽進巡邏車後輪輪框，員警設法要將小奶貓救出來。

警方指出，經過腦力激盪後，最後只好找來纖細的女警伸手進輪圈內，將小貓抓出，女警手指還不小心被小奶貓咬一口，目前貓咪暫時由派出所安置餵養，以免其再度亂跑發生危險。

警方說，這隻小奶貓躲在巡邏車的輪框與輪軸間，爪子緊緊巴著不放，員警試著以飼料引誘、棍子推擠，但小貓就是不出來，最後只好派出女警伸手進入輪胎鋁圈內，一邊安撫、一邊將其緊抓的爪子鬆開；女警手指還不小心被怕生的小貓咬了一口，耗了一番工夫，才終於順利讓小貓脫困。

員警先洗去小貓一身黑油漬後，露出可愛的模樣，目前暫時安置在副所長林錦鋒提供的籠子內，並餵食幼貓專用奶粉，避免其再度亂跑發生危險。

潭北派出所長黃光宏提醒，民眾駕駛車輛前可以先檢查車底、輕拍引擎蓋，示意可能躲在汽車車底下、引擎蓋或輪框內避雨、取暖的小動物離開，以避免行駛途中發生意外。