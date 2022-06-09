40歲的混血模特兒Rosemary（中文藝名：虹萱）過去曾拍過電影《絕世好Bra》，最有名的緋聞是和金曲歌王王力宏的一段情，女方稱被追求，男方卻不認，最後變成羅生門。她和印度富商老公Jason育有2子，近日無預警拋出婚紗照宣布「再婚」，原來是她和Jason當年在印度舉行盛大婚禮，在香港卻沒登記，一拖就是7年，近日兩人才回到香港補辦登記，引來許多星友祝福道賀。

據港媒報導，外型身材火辣的Rosemary在2001年曾和王力宏傳緋聞，起因是女方的媽媽Julie受訪時透露自己女兒正在被王力宏追求，Rosemary大方認愛，稱曾在聖誕節時被王力宏帶去海邊約會，還彈琴給她聽，但消息傳回王力宏公司，男方卻大力否認，澄清只和Rosemary見過三次面，其他時間都是用E-mail交流，根本談不上交往。

Rosemary跟Jason育有兩個兒子。（圖／翻攝自rosemary_vdb IG）

當時Julie知道被打臉後相當錯愕，又聽說王力宏宣布不會再和Rosemary聯繫，Julie氣到說出：「不連絡就算了，我女兒又不是沒人要」。而Rosemary在7年前與印度老公Jason高調結婚，分別在2018年和去年底生下兩個兒子，晉升為四口之家。

近日，Rosemary突然曬出婚紗照，可見她穿著平肩香檳色禮服，而老公Jason親密依靠她的額頭，Rosemary開心寫下：「不是什麼大事，只是我們終於結婚登記了，在我們夢幻的齋浦爾婚禮的7年後！」，並感謝眾人的祝福，好友樂基兒、Amanda S.、謝婷婷等人也留言恭喜。