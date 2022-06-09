長榮集團兄弟對決首戰，周五召開股東會的長榮鋼(2211)電子投票下午兩點出爐，前哨戰電子投票結果由大哥張國華提名的董事勝出。電子投票比重占有效股份達3.1%，還有96.9%股權將於周五實體股東會投票中揭曉，選出4席董事、3席獨立董事，經營權大戰即將分出勝負，此戰更關乎明年董事改選的長榮航(2618)，長榮鋼是長榮航第4大股東，誰拿下長榮鋼，長榮航改選也可望多一分勝算。

總表決權總數為1304.73萬權數，哥哥張國華派提名的董事林耿立拿下331.52萬權第一高票，一個人得票數就讓弟弟派支持的人選看不到車尾燈。

哥哥派提名的名單為4席董事、3席獨立董事，董事為繪股份有限公司代表人林耿立支持權數為331.52萬權、占25.4%，繪股份有限公司代表人柯麗卿234.13萬權、17.94%，長榮物流代表人張國華243.72萬權、18.68%，維達開發(股)公司代表人李孟玲229.51萬權、17.59%；獨立董事為華騰會計師事務所律師李冠賢261.09萬權、20%，雙榜法律事務所主持律師連元龍260.9萬權、20%，大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴258.84萬權、19.8%。

兩個弟弟共提名5席董事、3席獨立董事，董事為長榮國際股份有限公司支持權數為34.1萬權、占2.6%，凱明投資有限公司10.9萬權、0.8%，鄭深池23.45萬權、1.7%，富好國際投資有限公司2.54萬權、0.1%，正好開發實業有限公司2.85萬權、0.2%；獨立董事為中菲行(5609)前執行長林天送12萬權、0.9%，誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲6.14萬權、0.4%，博新法律事務所主持律師陳筱屏6.32萬權、0.4%。