面板業進入季節性淡季，面板價格續跌，閉環生產未見大幅成效，面板雙虎營收走弱，友達(2409)、群創(3481)5月營收年減分別超過3成及4成。由於大環境影響需求下滑，如高通膨使歐美銷售降溫與大陸因封城使經濟疲軟等，由於TV面板跌破現金成本價，大陸面板廠傳出減產消息，加上大陸陸續祭出補貼活動，為面板價格止跌帶來曙光。

友達5月合併營收為219.7億元，月增8.6％，年減31.6％；5月面板總出貨面積達175.6萬平方米，月增11.3％。累計前5月營收1237.21億元，年減14.5％。

群創5月合併營收為180億元，月減12.6％，年減42.6％。5月大尺寸合併出貨量共計1,058萬片，月減0.9％；中小尺寸合併出貨量共計2,734萬片，月增3.0％。

研調公司調查6月上旬面板價格，TV面板較前次報價下跌，跌幅區間3.1～9.1％，MNT面板跌幅區間2.6～3.1％，NB面板跌幅區間1.2~3％，TV跌幅未見緩解，由於大環境影響需求下滑，主要電視品牌廠砍單，TV面板跌破現金成本價，品牌廠庫存水位仍高，第三季恐怕旺季不旺，考驗面板廠第三季稼動率。不過，傳出大陸面板廠減產、大陸消費刺激政策、618電商購物旺季、三星關閉最後一條LCD產線等因素，有助於去化庫存，第三季面板跌幅有機會收斂。