台灣高鐵與路易莎攜手推限量聯名循環杯， 500元。（路易莎提供）

咖啡連鎖品牌路易莎先前才與台北捷運公司開創全新品牌，今（9）日再度宣布與台灣高鐵聯名合作，「台灣高鐵X路易莎」全新店型9日進駐高鐵台中站，另外，在21日起限定10天，旅客在列車上可品嚐到路易莎為高鐵旅客特別調製的聯名精焙咖啡。

「台灣高鐵X路易莎」聯名店突破一般街邊店的模式，於車站大廳正中央，設計以第3rd Wave精品咖啡文化精神，融入高鐵台中站輕盈快速及簡潔通透的空間意象。路易莎與台灣高鐵的合作規劃2年多，除了開設聯名店，設計店員的聯名制服，還推一系列獨家聯名杯套及循環杯等；同時，路易莎特別為台中高鐵調製的聯名精焙咖啡，以多年⾃家烘⾖所累積的經驗，首次採⽤「分烘後混」精緻烘焙⼯藝，調配⾼鐵限定的「聯名精焙」配⽅⾖。

「分烘後混」的烘焙⼯藝不僅費時耗⼯，更考驗著烘⾖師對每⽀⾖⼦特性的熟悉度，同時嚴選透過耐烘的肯亞、瓜地⾺拉、寮國⽀撐咖啡的濃厚度，搭配淺焙的衣索比亞⽇曬耶加雪菲帶出花果調性的明亮果酸感，襯著巴⻄特有的榛果、巧克⼒風味。整體⽽⾔，入⼝巧克⼒與花香氣中，帶著濃郁的焦糖巧克⼒⼝感，柑橘與藍莓點綴其中，尾韻則帶著蜜香紅茶般甜味，風味鮮明、層次感強。聯名精焙美式60元起，21日起限時10天商務車廂服務免費供應；聯名精焙拿鐵80元起、聯名精焙手沖85元起。