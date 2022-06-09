由於新冠肺炎疫情影響，原定於2020年3月辦理的新竹城市馬拉松最終只能停賽，經過2年等待，比賽今年10月15日將重磅回歸，大會從6月10日中午12點到6月30日開放報名。

新竹市政府教育處表示，今年新竹城市馬拉松組共分為4種組別，分別是全馬組42公里，開放報名人數為2500人；超半馬組26公里，開放報名人數為3500人；健跑組10.4公里，開放報名人數為2500人；以及休閒組5.6公里，開放1500人報名，報名時間6月10日中午12點到6月30日。

新竹城市馬拉松已來到第5屆，訂於今年10月15日在新竹市南寮運動公園起跑，本屆賽事路線復刻2013年新竹國際馬拉松的68快速道路，從南寮親子運動公園出發，跑向68快速道路，下武陵路橋後進入新竹市鎮核心，一路跑過州廳、火車站、東門之心再上東大路橋後轉入新竹公園，進入光復路段至千甲的田園風光，再進入微笑水岸，伴隨沿岸景觀一路挺進南寮漁港，將給跑者們完全不同的感受。

新竹市市長林智堅補充，這兩年來，全國上下因為新冠肺炎疫情許多體育賽事停辦，但有一群人一直持續在各自的領域努力著，希望當疫情趨緩時，能讓生活回歸日常，馬拉松賽事的辦理也是一樣，藉由賽事的舉辦，新竹市這幾年的變化，被串接成了賽道，不管是從南寮運動公園、新竹火車站、新竹公園、動物園、田徑場或是27公里微笑左岸與波光市集，都能夠展現新竹的獨特性與美，歡迎大家用雙腳跑過，體驗真正的改變。

2022新竹城市馬拉松由新竹市政府與運動筆記共同主辦，H2U永悅健康合作執行，希望讓城市馬拉松能夠再度讓跑友們跑回熱情。