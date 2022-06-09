泡湯淡季又逢疫情衝擊，近來台南關子嶺溫泉區住房率平均減少4成，暑假即將到來，有業者推出住房「買一送一」優惠活動，也有不少業者利用疫情空窗期，加緊維修設施，待疫情趨緩，旅遊需求提升後，吸引客人上門，另外一年一度由西拉雅國家風景區管理處主辦的「關子嶺夏日山車祭」將於7月22日登場，期盼淡季也能帶動觀光熱潮。

台南市溫泉協會理事長林憲堂表示，本土疫情爆發後，對觀光產業衝擊大，5月後，關子嶺上山人潮明顯大減，溫泉旅宿業住房慘淡，雖然業者們都已做好防疫措施，但民眾擔心出遊受波及，入住意願不高，不過趁這段時間，有業者進行設備更新，另外也有人加入市府觀旅局推出的「復原者聯盟」觀光優惠方案，挽救業績。

關子嶺統茂溫泉會館近日推出住房買一送一的折扣，優惠到9月底。「首次下殺到這麼便宜」業者說，面對淡季，加上疫情關係，一定做行銷，吸引消費者回籠，最近一般家庭出遊的人很少，不過已經有一些團體遊客，他們都是自行開車前來，有的是中高齡登山團體，有的則是自行車隊，顯現即便疫情嚴峻，戶外運動依然非常盛行。

一年一度的關子嶺火王爺祭典山車巡行活動，今年較去年提早至7月22日舉辦；西拉雅西拉雅國家風景區管理處表示，今年活動將同樣結合當地溫泉業者、餐廳業者，推出住宿、美食、泡湯等優惠；此外暑假期間，關子嶺紅葉公園紫斑蝶的生態學習活動，今年將照常舉辦，邀請大家炎炎夏日，一起來上山避暑和休憩遊玩。