以麥味登早午餐連鎖為營運主力的揚秦國際企業（2755）今（9）日公布5月自結營收，五月營收1.58億元，月增4.41％，年增25.26％，創單月營收歷史新高。今年一月至五月累計營收7.4億元，年增15.53％。

展望後市，疫情發展趨勢仍是餐飲市場能否重回榮景的觀察重點。2022台北國際連鎖加盟大展夏季展即將於6月10至13日在台北世貿一館舉行，揚秦旗下「麥味登」及「炸雞大獅」將連袂參展。在疫情下，揚秦以「國民經濟美食」著稱的早午餐及炸雞品牌皆持續穩定成長，已成為創業者詢問焦點，預約加盟於展前即反應熱烈，預期本土疫情趨緩後，加盟創業市場將重拾動能。截至目前，麥味登總店數880家，炸鷄大獅海內外店數74家。

面對疫情，國內民眾已養成良好防疫習慣，早午餐又為外食市場的民生消費剛性需求，即使本土疫情起伏不定，門市營運與消費者習性已進入新常態，揚秦營收可望穩定成長，但隨著居家隔離人數漸增，對於消費力道與職場人力也將造成影響。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，本土疫情從五月步入高峰並維持在高原期，雖然政府防疫政策朝向逐步鬆綁，但麥味登門市為打造舒適安全的用餐環境，防疫作為已經內化為門市營運準則，定期清潔及消毒環境，以保障顧客及員工健康。而隨著全台確診人數爆增的影響，各行各業居家上班或居家隔離人數眾多，除了對於門市來客數造成影響外，門市容易因人力調度而出現暫時店休或縮短營業時間的狀況，則是餐飲產業的隱憂。