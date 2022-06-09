美國消費需求疲弱，進口需求出現斷崖式下跌，受到此一大利空重擊，歐美航運股周三（8日）慘遭血洗，馬士基、赫伯羅德均暴跌8%，以星（ZIM）更是大屠殺逾14%，國內貨櫃三雄今（9）日也難逃殺盤，長榮、萬海大跌逾3.5%，陽明跌幅2.6%。

據FreightWaves報導，美國的進口需求正呈現斷崖式下跌，運往美國的貨運量正逐漸回復到疫情前的水準。最新海運貨櫃預訂數據顯示，儘管今年前5個月美國的貨物進口強勁，但進口需求出現疲軟走勢，航運追蹤公司Freightos數據顯示，從中國到美國西海岸的貨櫃現貨價格月減38%至9630美元。

報導指出，美國零售巨頭Target陷入庫存暴增的困境，預警本季獲利率恐下滑，原因是該公司打算取消訂單或提供更大商品折扣，以加速出清商品庫存，而這勢必侵蝕獲利。反映出美國大型零售商目前面臨消費者改變購物習慣的窘境。

5月24日以來，運往美國的貨櫃進口量大跌36%以上，對於美國國內貨運市場來說，這是一個令人不安的跡象。在過去1年半的時間，美國貨櫃量出現前所未有的激增，當地貨運業者跟著受惠。

由於這些入港貨櫃的海運時間最近平均在30到35天之間，在7月的前幾周開始美國港口的吞吐量將下滑，如此斷崖式下降程度，將使貨櫃進口量回復到2020年夏季的數量水準。

摩根大通分析師也示警，預估貨運量放緩將損害相關貨櫃航運業者，對後市股價不看好。歐美航運股8日遭大空襲，馬士基、赫伯羅德均暴跌8%，黛安娜船舶大跌7.9%，以星（ZIM）更狂崩逾14%。

台股的航運股難逃殺盤，長榮5月營收達584.64億元，創歷史次高，繳出亮眼營收市場也不埋單，貨櫃三雄帶頭領跌，終場長榮大跌3.7%至140元；萬海重挫4%至155元；陽明跌2.6%至126.5元。