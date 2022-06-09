看準疫情下的「視訊會議」需求不斷增加，台北寒舍艾美酒店即日起至8月29日推出「客房會議室」日租專案，將優雅舒適的客房移除睡床，提供擺設長桌及宴會椅，打造成時尚的小型會議室，賓客也能將筆電畫面輸出至60吋電視，讓遠端視訊更清楚、提升團隊效率，還附贈餐盒茶點讓賓客不必外出覓食，滿足信義區附近藥廠、銀行等公司行號及商務人士的多元辦公需求。

「客房會議室」專案開放時間為上午9點至晚上6點，可連續使用9小時，並加碼贈送巧克光廊的豐盛美食，提供價值280元以內的外帶餐盒1份，選項有鹹香豪華的「照燒鹽蔥牛排便當」、澎派美味的「台式烤雞腿松阪豬便當」、日式經典的「蒲燒鰻便當」等，同時也免費送價值120元內的精緻麵包或小巧餅乾2份，任選「榛果太妃糖肉桂捲」、「綜合貝果」、「奶皇可頌」、「莫札瑞拉大蒜麵包」與「法蘭絲餅乾」等。

賓客還能免費使用「艾美會館」，包含可在健身房揮灑汗水、游泳減輕壓力，釋放整天的疲憊。「客房會議室」日租專案訂房須至少3間，若想提前進房或延遲退房則額外計費，豪華客房週一至週五每日每房4059元，週六及週日每日每房4578元，專案價格僅適用每房1位，加人須加價，且須再另加15.5%的政府稅與服務費。