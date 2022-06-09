桃園9日新增6298例本土個案，市長鄭文燦宣布，13日起幼兒園、國小、國中、高中恢復實體上課，課程中都需要全程戴口罩，不過戶外活動皆仍暫緩。

鄭文燦表示，疫情正在下降，桃園自疫情爆發起共累計34萬3824人確診，其中有204例死亡案例，盛行率為15％，目前全市第3劑疫苗覆蓋率到達68％，加上盛行率15％已經到達83％，疫情翻轉下降中。

「下周起恢復實體上課！」鄭文燦指出，評估疫情發展、考量學校需求，遠距教學至10日止，13日起幼兒園、國小、國中、高中恢復實體上課，除吃飯、飲水、游泳外，上課一樣要全程戴口罩，並且從寬讓家長幫孩子請防疫假，讓想要回到學校的同學可以於13日起重返學校，但戶外教學暫不開放，暑假活動規範會在暑假前公布規範，教育局會做滾動式調整。

鄭文燦說，市內有13個醫療採檢站提供綠色醫療通道，昨天有609人看診、734人PCR，社區醫療採檢站會先減少2站並減少時段，讓醫護人力能在醫院、診所發揮最大的力量。

鄭文燦提醒，BNT疫苗11日開打，服務時段為早上8點至12點、下午1點至4點，將於25處社區接種站提供5歲以上兒童、青少年及成年人BNT疫苗接種服務；60歲以上、50歲以上原住民族長者同樣可使用免費愛心計程車接送，接種完可領取2劑快篩、700元禮券及桃園好米1包。