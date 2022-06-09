遭小玉換臉成A片主角 黃捷出庭：絕對不和解

在YouTube擁有百萬訂閱的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片，其中立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等83人都提出告訴。新北地方法院今召開審理庭，高雄市議員黃捷也出庭陳述，她強調「絕對不會和解」。

黃捷表示，她會出庭主要是想要再度強調「絕對不會進行和解」，希望這個案子一定要讓小玉等加害人獲得應有的懲處，也希望司法還給被害人一個公道，因為受害人有接近百位，有些人有提告，有些人可能選擇隱忍，但不希望事件再發生，因此她希望出庭可以幫大家討回公道，讓加害事件不要再發生。

黃捷說，除了小玉上一次出庭時有面對道歉，目前她都沒有收到小玉或辯護律師的致歉，她希望小玉的道歉是真心誠意的，也希望小玉在法庭可以真實表達對於受害人有真心的歉意、悔過，也希望他用實質行動來悔悟過去的錯誤。

黃捷強調，現在仍有熱心民眾私訊她，相關的變臉影片都還被留著，一則則被上架到推特上，她當下看到覺得「超噁心」，當初小玉變臉影片還有設會員制，如今轉傳到推特上都是公開曝光的狀況，現在只能一則則點擊檢舉，要求社群平台官方刪除。

黃捷也呼籲，行政院目前有針對數位性暴力增訂相關修法，希望草案版本可以儘速被提到立院討論，透過法律給予被害人實質的保障。