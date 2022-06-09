全球疫情衝擊，健康防疫宅興起，為建商帶來新的思維，競相在軟硬體升級，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，品牌好感度反映在對住戶生活的細節規畫，成為社區的有價資產與無形價值，對房價保值推升自然也有一定作用。

台中市七期包括由鉅、寶璽、大陸、國泰等指標建商，針對該趨勢，紛紛針對居安建置各項措施。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，豪宅市場的標配精益求精，以往比的是品牌、價位或設計風格，這次疫情讓許多人居家時間延長，開始對影響健康的生活環境提高關注，品牌建商若能針對這些需求在規畫做得更細和超前部署，強化客戶對建商和建案的信賴。

位於七期市政園道旁的預售案「由鉅惟上」包含衛浴、廚房空間的出水龍頭採用義大利不鏽鋼發展協會認證，全球工藝知名品牌系列產品，提高住戶用水安全，避免在清潔保養時過量的使用化學清潔劑。

針對防疫減少接觸，「由鉅惟上」一樓設立物流專區，規畫無接觸式交付動線減少接觸風險，電梯搭載自動除菌離子設備，住家與公設空間採獨立排氣，從細節中展現居安的用心。

除了淨水系統之外，「寶璽天睿」在大廳及住家配置三菱RVX系列全熱交換器，住家標配 TORNEX外氣清淨系統，去除與過濾各種空氣汙染物質。

值得一提的是，「大陸宝格」考量住戶隱私性及便利性規畫專屬電梯系統，可自地下室或一樓直達所選樓層，中途不再另外停靠，減少與他人共乘的染疫風險。