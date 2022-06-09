在歐洲央行(ECB)公布新政策決議前夕，歐股走跌。ECB定於周四當地午間公布決議，並於下午1:30召開新聞會。投資人正等待ECB公布貨幣緊縮計畫的進一步線索。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌2.20點或0.50%，為438.17點。該基準指數正走在連三跌的路上。

貨幣市場目前正以ECB在10月前升息75個基點來定價，而此前的預期是7月和10月各升息25個基點。歐元區通膨率創新高，而周三的數據顯示，歐洲經濟成長強勁，為ECB的鷹派方提供了支持。

全球市場在周四疲弱，上海實施新的新冠防疫管制，增添了衰退的擔憂。隨著美指期下跌，亞洲股市下跌，避險的美元則飆升到近20年高位。

歐股廣泛地出現下跌，礦業股跌最多，唯一上漲的板塊是能源股，升0.4%。由於中國五月出口數據強勁，推進油價上升，但不久後又回落。

英美菸草上漲0.8%；該公司表示，無論出脫俄羅斯業務所需時間有多久，都有信心達成財測目標。