全球消費性需求持續受到俄烏戰爭與通膨壓力影響，加上大陸封控措施延續至5月，記憶體模組廠威剛(3260)5月合併營收28.05億元，月減3.47%、年減22.79%；前5月營收154.73億元，年減5.26%。威剛強調，第二季為全年營運谷底，待下半年非基本面干擾因素消弭，記憶體產業仍可望迎來旺季需求，公司第三季營運也將持穩發展，第四季成長動能則會明顯回溫向上。

威剛表示，目前華東地區的電子產業鏈、貨運物流與零售通路都因解封陸續恢復運作，雖然客戶復工程度不一，但DRAM及NAND Flash現貨價受衝擊程度已明顯趨緩，加上全球伺服器應用需求強勁、商用電腦訂單因員工重返辦公室效應也明顯增溫，且電競遊戲需求持續成長，預期短期內記憶體價格跌幅將相當有限。綜觀產業長期發展，公司進一步指出，DRAM上游供給持續穩定發展，看好後續DDR5出貨量隨著新一代處理器出貨同步提高，擴大消耗DRAM產能，將有助於推升第三季以後DRAM價格走勢。NAND Flash方面則受惠於上游不斷優化製造成本，刺激應用端增加單機搭載容量，且應用領域更加多元化，短期內NAND及SSD現貨價格雖將逐步探底，但整體NAND Flash產業規模仍將持續擴大。

威剛累計今年前5個月合併營收為154.73億元，年減5.26%。前5個月的DRAM產品營收貢獻比重達48.37%，SSD產品為31.58%，記憶卡、隨身碟與其他產品營收占比20.05%。5月產品組合為DRAM 41.39%，SSD比重提升至35.48%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.13%。