美國主要液化天然氣（LNG）出口商Freeport LNG周三晚間宣布，其位於德州墨西哥灣沿岸的工廠發生爆炸，由於廠房設施嚴重損毀，該廠將關閉至少3周。

分析師表示這場大火在周三撼動美國天然氣市場，而其影響可能波及歐洲和亞洲市場。Freeport LNG約占全美20%的液化天然氣加工市場。

分析師表示，歐洲買家因俄羅斯入侵烏克蘭而避開俄國的液化天然氣，再加上中國需求反彈，已經使市場供應相當吃緊，現在Freeport關閉德州廠，意味著市場又失去了一個主要的供應商。

產業研究公司Rapidan Energy全球汽油和液化天然氣部門主管Alex Munton表示，這是一個重大的生產中斷。Freeport LNG停產3周，市場將至少減少100萬公噸的液化天然氣供應，「這只代表一件事：短缺。爭搶現貨液化天然氣將推升全球價格」。

Freeport LNG這座德州廠每天可處理高達21億立方英尺（bcfd）的天然氣，產能全開時每年可出口1500萬公噸液化天然氣。根據美國能源情報署（EIA）的數據，去年美國液化天然氣出口達到9.7億立方英尺（bcfd），創下歷史新高。

根據EIA數據，今年3月Freeport該德州廠大約裝載21批貨物，供應歐洲、韓國和中國約640億立方英尺的天然氣，較2月裝載15批貨物和1月裝載19批貨物有所增長。

在該廠驚傳爆炸後，美國天然氣期貨價格應聲重挫，市場擔心這可能打亂該廠對天然氣的需求。周三美國天然氣期貨收跌約6%，為每百萬英熱單位（mmBtu）8.699美元，盤初曾升至9.664美元，創下近14年新高。