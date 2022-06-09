EMU100型電聯車於1978年以「自強號」之名，從台北首航至台中，是台灣首款電聯車。（陳淑芬攝）

DR2700型柴油客車1966年以「光華號」之名營運。（陳淑芬攝）

R100型柴電機車是1970年莒光號標準牽引機。（陳淑芬攝）

6月9日是鐵路節，「台中‧驛難忘」保溫計畫邀民眾回味車站往日時光，有車齡半百老火車、復刻老售票亭現身，還有鐵道攝影展。台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘、台中市府秘書長黃崇典到場分享成長及愛情點滴，園區董事長黃政勇表示，台中車站是台中早年發展重心，連結前、後站發展，希望喚起民眾對舊站百年歷史的記憶。

台中驛鐵道文化園區6月9日鐵路節在台中車站舊站啟動「台中‧驛難忘」保溫計畫，台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘、台中市府秘書長黃崇典等人到場參加，兩人都是台中在地人，劉睿紘談起幼時點滴；黃崇典更憶及他當年搭火車去當兵，女友送行淚流滿面，兩人結婚至今值得恩愛一輩子，他語畢獲得熱烈掌聲。

「台中‧驛難忘」保溫計畫展示自強號、光華號及莒光號牽引機等3款共5輛車齡半百、具鐵道發展意義的老火車，並推出復刻1940年代售票亭、鐵道專家古庭維攝影展、活版印刷職人工坊展示，安排鐵路市集等活動。

EMU100型電聯車於1978年以「自強號」之名，從台北首航至台中，是台灣首款電聯車，為西部幹線鐵路電氣化代表。DR2700型柴油客車最初均配屬於台中，1966年以「光華號」之名營運，創下北高4小時45分記錄，是鐵路電氣化前最快的陸上交通工具。R100型柴電機車則是1970年與莒光號同時登場，當時為莒光號標準牽引機，述說莒光號為台灣頂級列車的燦爛時光，展出外觀塗裝是參考原廠色號，並以剝漆檢視底層色彩後訂定。

台中車站舊站1917年啟用，2016年高架化新站啟用後，不再負擔運務，促參案「台中車站興建營運移轉案」由經典國際公司營運，命名為台中驛鐵道文化園區。