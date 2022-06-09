天后闆妹日前上小S主持的《小姐不熙娣》透露營業額破6億。（翻攝自小姐不熙娣YouTube）

有網友在Dcard論壇PO文指出網紅Halo Mavis夫妻檔年營業額高達9億。（翻攝自Dcard）

直播主「天后闆妹」號稱年營業額6億，日前上小S主持的《小姐不熙娣》頻被拿來跟丟丟妹比較，她自豪明示賺得比對方「更多」，不過，有網友在Dcard論壇PO文指出，賺得多卻低調的大有人在，還爆出網紅Halo Mavis夫妻檔一年的營業額就高達9億。

天后闆妹自曝創業至今6年，從資本額6萬做到現在年營收6億元，曾在3小時內創下8千萬業績，還大方送出3百萬元的保時捷給顧客，受贈者當場賣掉領現金，讓小S不敢置信，連觀眾都覺得誇大，要國稅局快來查。

有網友在Dcard發文，「丟丟妹每次直播都是1、2萬人，年營業額幾億還說的過去，但我聽專門幫這些直播主做宅配的貨運說，天后闆妹的六億其實也還好，比她強的多的是，像Halo Mavis夫妻檔，聽說他們的年營業額就有九億！」引起網友討論，「401報表拿出來瞧瞧」、「直播主每天都億來億去真的那麼好賺？」

被點出年營收有9億的「Halo-Mavis國際連線」，上個月才創下全球國際精品Karl Lagerfeld首度與台灣直播主合作第一例，親自赴紐約總倉直播帶貨，2點5個小時就銷售1萬3千個以上的精品包款與衣服。對於被網友爆出超高年營業額，Mavis回應表示，的確去年業績不錯，是大家共同的努力跟顧客的支持，今年會繼續努力，6月將有新規劃，會突破直播界過去沒人做過的事，希望台灣直播界能越來越好。