恩恩事件延燒，民進黨群起圍攻新北市長侯友宜。國民黨下午回擊，民進黨政府也應虛心檢討防疫工作缺失，向消防同仁道歉，而非繼續栽贓新北市政府消防局「演戲」，打擊基層士氣，這不僅對家屬來說是二次傷害，更無助防疫工作。

國民黨表示，在疫情發展之初，因中央遲未建立完善1922系統SOP，使得恩恩病例通報延遲143分鐘才轉送到北區管制中心，衛福部長陳時中過去也表示這起案件「沒有延誤就醫」問題，顯見憾事主因就是因為1922的SOP不夠完善。

國民黨質疑，行政院長蘇貞昌日前才說要打贏防疫「選戰」，民進黨就發動民代、側翼網軍不斷抹黑新北市消防局在「演戲」，打擊基層同仁士氣，藉此進行政治操作風向，令人深感遺憾；這種惡劣的政治動作，也完全無助防疫工作。

國民黨批評，疫情發展至今，警消同仁每天身處高壓工作環境，除面對第一線民眾需要，還要應付中央朝令夕改的防疫政策，執政的民進黨不協助新北市府防疫，還出手攻擊，心中只有政治，沒有人民，難怪火化之亂至今都無法提出指引解決。