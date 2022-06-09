Nespresso與巴西超模Alessandra Ambrosio合作推限量款咖啡馬克杯。（Nespresso提供）

氣溫逐漸攀升，不只冰品推陳出新，就連咖啡也搶賺商機。Nespresso 2022夏季限量版咖啡膠囊正式上市，推4款專為冰咖啡設計的咖啡膠囊，包含新出的「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」、深受消費者喜愛的「椰香風情限量冰咖啡」、「濃醇冰咖啡」與「清爽冰咖啡」。

Nespresso 2022夏季限量版冰咖啡，全新「萊姆薄荷風味限量冰咖啡」（240元，單條十顆裝），以清新萊姆交錯薄荷香氣，完美調和帶有果香調的阿拉比卡咖啡豆，入口瞬間即能感受活力再現、提振心靈，一掃盛夏黏膩的暑氣。

另外，Nespresso也推夏日限量配件，包含與巴西超模Alessandra Ambrosio合作聯名的限量款咖啡馬克杯-日出黃、天空藍（580元）以及Nomad中量隨行咖啡杯-海洋藍（1020元），即起購滿10條Original系列咖啡膠囊，即可獲得Nespresso限量夏日風格水瓶。