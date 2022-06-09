韓國政府9日透露，在供應鏈供應吃緊，以及原物料價格一直上漲之下，計畫將把廢鋼品列入戰略性資產清單中。

根據調研單位Fastmarkets統計，從2月迄今，短短4個月內廢鋼價格已大漲近4成。因此，韓國政府正研擬多種措施，以確保能拿到足夠的廢鋼材可使用，其中包括獎勵方案等。

韓國的製造業是經濟命脈，需要鋼鐵的產業很多，像是汽車業、造船廠以及家電業等。在2020年，韓國83%的廢鋼品是由當地所供應，13%則是從俄羅斯獲得的。

負責管理金屬以及陶瓷的韓國貿易官員表示，全球對電爐的需求大增，因為碳排放量低於高爐，同時，高爐的原料是鐵礦砂，至於電爐的則為廢鋼。因此，韓國政府才會未雨綢摩，想把廢鋼納入戰略物資的名單內。

資料顯示，全球第6大鋼鐵製造國韓國，在2020年用電爐生產各項鋼品的比例為31%。

產業顧問公司Wood Mackenzie預估，最晚2050年之前，用電爐生產的粗鋼比例，將攀升至全球總產能48%，與傳統高爐不相上下。而在2021年，使用電爐製造的只有占比30%。

由於莫斯科6月開始對出口廢鋼徵收關稅，以穩定自己內需價格，故來自俄羅斯的廢鋼價格正在上漲。另外，韓國非營利的民間貿易組織KITA統計，韓國4月從俄羅斯進口的廢鋼材大增3倍以上，金額約在2400萬美元。