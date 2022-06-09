仁寶(2324)5月NB出貨330萬台，較4月220萬台，月增5成；仁寶4月出貨受大陸封控影響大幅滑落，隨著解封步調加速，仁寶2Q出貨可望逐月上調，倒吃甘蔗。

仁寶5月份合併營收為新台幣892.68億元，月增加65.6%，較去年同期增加11.3%。今年前5月累計合併營收為新台幣 4110.47億元，累計年減6.5%。

仁寶首季獲利21.57億元，EPS為0.5元，毛利率為3.65%，營益率為1.05%。仁寶總經理翁宗斌在3月法說時曾表示，樂觀看待筆電業務成長，但潛在隱憂是戰爭，戰爭引發通膨，連帶歐洲景氣衰退的風險，都是影響公司營運關鍵。至於今年營運，翁宗斌認為，以往筆電市場景氣下半年都優於上半年，目前此週期不變。仁寶今年營運保守看待，重點將聚焦營運效率、獲利成長，除了調整筆電端產品組合，也搭配非筆電業務伺服器、5G等高成長業務，來優化公司獲利結構。

至於第二季的NB出貨量受昆山封城波及，要如首季預期的季增2位數，挑戰難度很高。仁寶表示，會努力將4月和5月減少的出貨量盡快補回來。