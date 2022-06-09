光學半導體晶圓代工廠采鈺(6789)擬訂於6月30日掛牌上市，將採取部分競價拍賣，部分公開申購。此次新股現金增資上市公開承銷股數80%採競價拍賣、競拍底價為254.39元；另20%採公開申購、公開申購承銷價以最低承銷價格(競拍底價)1.14倍為上限，因此承銷價暫定為290元。

競價拍賣從6月10日起至6月14日止，采鈺將競拍底價定為每股254.39元，總計將競拍1.48萬張，最低每標單位為1仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，底標價與周四405.5元收盤價有高達151.11的套利空間，投資人可望熱絡搶標，預計6月16日上午十點開標。

此外，采鈺將於6月20日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.14倍為上限，故暫定為每股290元。

采鈺專注於晶圓級光學的設計開發和代工製造，主要業務分為可見光的影像感測器(CIS)和不可見光整合的微型光學元件，應用終端產品涵蓋手機等消費性電子、車用感測、安防監控等。近年來在5G、AIoT市場架構成形的帶動下，各式各樣的光學感測應用蓬勃發展，采鈺處於市場趨勢的利基位置，營運規模快速成長；放眼未來，光學感測持續朝多樣化、微型化發展，無論是手機畫素及效能提升、自動駕駛、AR/VR等新應用，可以預見采鈺科技的未來深具發展潛力。

采鈺111年度第一季營收22.96億元、稅後淨利5.23億元、每股盈餘1.78元，年增分別為38.92%、41.49%、40.16%；今年前四月自結營收累計31.18億元、年增42.13%，營運規模持續成長。