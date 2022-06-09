Maserati總代理臺灣蒙地拿在台深耕十餘年，銷售表現逐年成長，為了讓新車車主與考慮購買中古車的潛在買家更有保障且無後顧之憂，Maserati Taiwan除了投入更多資源與心力在Maserati原廠認證中古車部門，今年更推出原廠認證中古車App，透過操作容易、價位透明且便利即時的中古車服務，滿足車主與潛在買家的全方位需求。

臺灣蒙地拿將在Apple App Store與Google Play兩大平台同步上架Maserati原廠認證中古車App，在介面上採用簡潔明瞭的條列式選單設計，讓潛在買家透過手上的智慧型手機，就能夠輕鬆地立即掌握目前銷售車款資訊、從中挑選心儀車型，並且在第一時間獲得最新品牌消息，同時也提供車主線上鑑價功能，只需要拍攝愛車照片並上傳至App，便可獲得銷售顧問的即時回覆，此外還設有分享功能按鍵，讓車主能夠快速分享中古車車款資訊，大幅提昇中古車買賣效率。

臺灣蒙地拿表示，要獲得Maserati原廠中古車認證，首先要對車輛來源的正當性、車輛本身有無重大事故或泡水、結構是否變形甚至影響行駛安全等方面進行嚴格檢驗，同時掌握售後服務和保固等資訊、並擁有完整保修履歷，才能有效減少消費者購買疑慮；再者，原廠認證中古車必須經由原廠專業訓練的認證技師，進行全車各項系統、各種油液、車燈、輪圈及輪胎狀況等共計120項嚴格檢驗，確保每輛Maserati認證中古車的性能和平穩性可靠無虞，能夠提供與新車無異的非凡體驗，同時也依照車齡提供至少一年不限里程的原廠保固，包括24小時道路救援等服務項目，完全比照新車保固規範，享有無微不至的售後保障。