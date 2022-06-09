美國拜登政府今天宣布通過任內第四次對台軍售，提供價值1.2億美元海軍艦艇零附件及相關技術支援。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，此次軍售內容僅是零附件和少部分性能提升，屬於既有裝備的付費維修，但對提升國軍戰力的助益比較有限，也無法沖淡M109A6自走砲軍售案生變後，國人對當前美台軍售的疑慮。

揭仲指出，拜登政府上任一年半以來，雖已四次通過對台軍售，但其中三次、包括這次海軍艦艇零附件，都是屬於既有裝備的計畫性付費維修，唯一對提升國軍國土防衛作戰有立竿見影效果的M109A6自走砲，卻已生變。嚴格來講，拜登政府這四次對台軍售，目前還是只有「延續川普政府軍售程序常態化」這層意義，在內容方面則與川普政府時期存在明顯的落差。

揭仲認為，外交部稱此次軍售為「美國政府對台灣國防需求的高度重視」，若要達到這種的程度，又能化解M109A6軍售案生變後國人對當前美台軍售的疑慮，應該觀察下列三項指標的後續發展，包括「是否還有其他美國已同意出售的項目生變」、「美方是否出售AGM-158聯合空對面遙攻飛彈」與「美方何時才同意出售智慧型水雷」。

揭仲說，在M109A6自走砲生變後，國人就格外擔心同為傳統地面武器系統的M1A2戰車是否也會生變；至於可掛載在性能提升後的F-16A／B戰機上，射程超過370公里、能大幅提升國軍跨海打擊能力的AGM-158，雖然可以在短時間內形成戰力，但國軍從2014年起就向美國提出採購需求，迄今美方仍未同意。

揭仲進一步指出，「智慧型水雷」更耐人尋味，因為這雖然是華府許多人士、包括不少拜登政府現任高階官員口中常常提到、認為我國應優先採購之「不對稱武器系統」的代表性項目，卻一直未獲得華府同意出售。揭仲說國軍在2018年首度向美國提出時就遭到拒絕，現任駐美代表蕭美琴在2020年8月又曾再度向美國提出，但拜登政府迄今還是沒有同意出售。