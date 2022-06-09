今年的超級月亮將連續2次在滿月時上演！中央氣象局表示，今年度共有2個「近地點」滿月，其中第2大滿月將於6月14日夜空出現，當天傍晚18時44分月出後，至15日5時24分月沒前可抬頭觀賞，第1大滿月則在7月14日夜間出現。

氣象局表示，6月14日的第2大滿月距離地球僅35萬7539.327公里；如天氣良好，於18時44分月出後至15日5時24分月沒前可在沒有地景建物遮蔽之地點抬頭觀賞，而第1大滿月將於7月14日夜間出現。

台北市立天文館解釋，由於月球繞地球的公轉軌道為橢圓形，地球位在橢圓形的其中一個焦點上。這使得月球和地球之間的距離有遠有近，其中離地球最近的位置稱為「近地點」，最遠的位置稱為「遠地點」。

天文館指出，「超級月亮」是近年來西方非天文專業的流行術語，是新月或滿月時月亮位於近地點附近的現象，從月球和地球的中心測量，距離在36萬1740公里以內，或與過近地點相差不到24小時的滿月或新月都是超級月亮，此時的月亮較一般情況視直徑增加約7％，亮度增加約15％，因此不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。

氣象局也預告，6月20至26日於日出前清晨在東方至南方的天空肉眼可見水星、金星、火星、木星及土星與月球排成一串的「5星伴月」畫面，其中水星、金星、火星及木星在東方天空，土星則在南方天空，依仰角排序為：土星、木星、火星、金星及水星，水星因仰角較低，需東方地平無地景建物遮蔽才有機會看到。