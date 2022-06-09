南投縣9日新增1480人確診，衛生局將於6月11日在南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮衛生所設立接種站，並且推出另一波「打疫苗加碼送」方案，即日起接種疫苗，18歲至64歲每人可免費獲得1支快篩試劑；65歲以上（55歲以上原住民）打疫苗，送2劑快篩劑再送500元禮券。

南投縣累計確診人數突破3萬人，疫情不斷升溫，11日在4大市鎮衛生所，將提供莫德納、BNT、高端3種疫苗供民眾選擇；接種對象包括設籍南投縣12至17歲接種第1劑、第2劑疫苗，滿65歲（原住民滿55歲）施打第1劑、第2劑疫苗（與前劑相隔28天）；第3劑（與前劑相隔3個月，滿84天）；第4劑（與前劑相隔5個月，滿150天）。

衛生局表示，前往接種站注射的民眾，記得攜帶健保卡，疫苗接種記錄卡（黃卡）；未滿18歲必須由家長陪同並簽署意願書。

南投縣12-17歲總人數2萬3535人，BNT疫苗接種第3劑6397人，接種率27.2％，目前持續在校園接種中。