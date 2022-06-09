基隆市今日新增983例，市長林右昌宣布，小學與公立幼兒園6月13日起，恢復實體上課，另因篩檢需求逐漸下降，孝忠及暖暖篩檢站明日起退場，僅留市民廣場篩站提供服務。

林右昌表示，基隆疫情走在全國最前線，當時死亡率也相對比未發展疫情縣市突出。他提及，目前本市確診者死亡率為1.37‰，已降至全國第9，僅比台北市略高，今天確診數再次降至千例以下，已連續3天，成為全島確診案例第3低城市。

林右昌說，目前疫情持續穩定收斂，國小6月13日起，恢復實體授課，並持續進行實體與遠距融合上課模式，直到學期結束；公立幼兒園，亦於6月13日起恢復到園上課。

至於在體育競賽方面，林右昌指出，國高中打滿3劑、國小打完1劑者，可參加本市內校際間體育競賽，其餘學生提供2日快篩陰性證明後亦可參加，水域活動及游泳教學比照辦理；畢業典禮及戶外教育（含畢業旅行），授權學校在自行規畫。另校園及籃球場，預計於暑假開放。

此外，林右昌提及，篩檢需求持續降低，孝忠及暖暖篩檢站每日篩檢人數已降至10人左右，可完全由社區診所提供服務，因此，明日起解除任務退場，以妥適運用醫護人力，至於市民廣場篩檢站仍暫時維持，未來視狀評估調整。